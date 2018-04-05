فتح باب الترشح لأكبر جائزة صحفية في موريتانيا

نواكشوط (أ ش أ):

أعلنت هيئة حبيب ولد محفوظ الموريتانية، اليوم الأربعاء، فتح باب الترشح أمام الصحفيين الشباب للمشاركة في أكبر مسابقة وهي جائزة "المرحوم حبيب ولد محفوظ" (صحفي موريتاني مؤسس صحيفة القلم الموريتانية).

وأكدت الهيئة أن المسابقة تستهدف أفضل المقالات الصحفية لعام 2018، حيث سيتم إيداع المقالات المترشحة لدى جريدة القلم في مقرها المركزي وسط العاصمة نواكشوط، في موعد أقصاه يوم 26 أبريل الجاري.

وسيعلن عن الفائزين في حفل بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة في الثالث مايو المقبل.