 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

الحوت الأزرق سد النهضة أحمد خالد توفيق محمد صلاح العملية الشاملة 2018

فتح باب الترشح لأكبر جائزة صحفية في موريتانيا

01:28 ص الخميس 05 أبريل 2018
فتح باب الترشح لأكبر جائزة صحفية في موريتانيا

نواكشوط (أ ش أ):

أعلنت هيئة حبيب ولد محفوظ الموريتانية، اليوم الأربعاء، فتح باب الترشح أمام الصحفيين الشباب للمشاركة في أكبر مسابقة وهي جائزة "المرحوم حبيب ولد محفوظ" (صحفي موريتاني مؤسس صحيفة القلم الموريتانية).

وأكدت الهيئة أن المسابقة تستهدف أفضل المقالات الصحفية لعام 2018، حيث سيتم إيداع المقالات المترشحة لدى جريدة القلم في مقرها المركزي وسط العاصمة نواكشوط، في موعد أقصاه يوم 26 أبريل الجاري.

وسيعلن عن الفائزين في حفل بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة في الثالث مايو المقبل.

هذا المحتوى من

هيئة حبيب ولد محفوظ الموريتانية موريتانيا نواكشوط

الخبر التالى:

الحكم بسجن 11 متظاهرا في ألبانيا
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان