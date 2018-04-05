صندوق الاستثمارات السعودي يوقع مع "سيكس فلاجز" لتصميم متنزه ترفيهي

الرياض (د ب أ):

وقع صندوق الاستثمارات العامة السعودي اتفاقية مع شركة "سيكس فلاجز" الرائدة عالمياً في المتنزهات الترفيهية، لتطوير وتصميم متنزه يحمل علامتها التجارية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس) ليل الأربعاء/الخميس.

وأوضحت الوكالة أن هذا المتنزه الترفيهي سيتخذ من مدينة القدية جنوب غرب العاصمة الرياض موقعاً له، وهي التي تمثل الوجهة الترفيهية والرياضية والثقافية الأولى في المملكة، مشيرة إلى أنه من المتوقع افتتاحه عام 2022.

وأضافت (واس) أن "هذا التطوير يأتي في إطار استراتيجية رؤية المملكة 2030 الشاملة، التي تهدف إلى تعزيز قطاع الثقافة والترفيه وبناء بيئة ترفيه بمعايير عالمية في المملكة عبر جذب المستثمرين المحليين والدوليين وعقد شراكات مع شركات الترفيه العالمية".

وبحسب صندوق الاستثمارات العامة فإن "مشروع القدية الترفيهي يعد مشروعاً رئيسياً في قطاع الترفيه بالمملكة، وسيلعب دوراً مهماً في تعزيز اقتصاد المملكة وتحقيق طموحات رؤية 2030، ويعد إنشاء أول متنزه ترفيهي يحمل العلامة التجارية لشركة سيكس فلاجز في المملكة جزءاً آخر من تطوير قطاع الترفيه، الذي سيساعد في خلق فرص العمل وفتح الأبواب أمام الشباب السعودي " .

ونقلت (واس) عن المدير التنفيذي للمشروع مايكل رينينجر قوله "إنّ تعاوننا مع شركة عالمية رائدة في هذا القطاع، يجعلنا متأكدين من تقديم مشروع استثنائي سيثري الحياة اليومية لسكان المملكة، وبما أن ثلثي الشعب السعودي تقريباً من فئة الشباب تحت سن الخامسة والثلاثين، فنحن ندرك أن لديهم الشغف والحماس لارتياد متنزه ترفيهي كالذي نعتزم بناءه هنا، فضلاً عن المنشآت الرياضية والثقافية الأخرى التي ستضمها مدينة القدية".

كما نقلت الوكالة عن رئيس شركة سيكس فلاجز دايفيد مكيليبس قوله: "إن الابتكار ملازم لعلامتنا التجارية في سيكس فلاجز ، ومنح ترخيصنا التجاري الدولي لشركتنا يمثل فرصة فريدة لمواصلة نمونا العالمي القوي، وإننا نرى سوق المملكة العربية السعودية فرصة مميزة لنا ونتطلع للتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة لإنشاء وجهة ترفيهية من المستوى العالمي متاحة أمام فئة شباب المملكة ومجتمعها الحيوي".