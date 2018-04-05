الاتحاد البرلماني العربي يهنئ السيسي بالفوز لفترة رئاسية ثانية

القاهرة (أ ش أ):

هنأ الاتحاد البرلماني العربي برئاسة الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب المغربي، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه بفترة رئاسية ثانية، واصفا انتخابات الرئاسة المصرية بأنها كانت عرسا ديمقراطيا.

جاء ذلك في ختام اللقاء التشاوري بحضور رؤساء البرلمانات والوفود العربية المشاركة في اجتماعات الاتحاد بمقر مجلس النواب مساء أمس الأربعاء، حيث تم خلال اللقاء بحث سبل تنسيق الجهود العربية في المحافل الدولية وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي، كما تم طرح عدة مقترحات أبرزها إنشاء لجنة دائمة خاصة بفلسطين في الاتحاد البرلماني العربي.

وتناول اللقاء - الذي شارك فيه رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال - التحضير لفعاليات المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي والذي يبدأ أعماله صباح اليوم الخميس، ومن المقرر أن تتسلم مصر خلاله رئاسة الاتحاد من المغرب.