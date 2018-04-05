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مصدر أمني عراقي: إحباط محاولة تسلل لتنظيم "داعش" الإرهابي شمال شرقي ديالى

01:15 ص الخميس 05 أبريل 2018
مصدر أمني عراقي: إحباط محاولة تسلل لتنظيم "داعش" الإرهابي شمال شرقي ديالى

بغداد (أ ش أ):

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى بالعراق، أمس الأربعاء، بأن قوات الحشد الشعبي أحبطت محاولة تسلل لتنظيم "داعش" الإرهابي شمال شرقي المحافظة.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ الفضائية، مساء أمس، عن المصدر قوله : إن "قوة من الحشد الشعبي أحبطت محاولة تسلل لتنظيم داعش الإرهابي في أطراف منطقة العساكرة بمحيط ناحية السعدية 60 كم شمال شرقي بعقوبة".

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "مسلحي داعش والذين يستقلون دراجات نارية هربوا صوب تلال حمرين القريبة دون معرفة حجم الإصابات في صفوفهم".

وكانت الأجهزة الأمنية في ديالى أحبطت مؤخرًا عدة محاولات التسلل لتنظيم "داعش" الإرهابي في مناطق عدة من المحافظة.

هذا المحتوى من

Asha
بغداد العراق داعش

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