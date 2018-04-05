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مركز المصالحة الروسي: عودة 460 مدنيًا إلى منازلهم في دير الزور بسوريا

01:13 ص الخميس 05 أبريل 2018
مركز المصالحة الروسي: عودة 460 مدنيًا إلى منازلهم في دير الزور بسوريا

موسكو (أ ش أ):

أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، يوري يفتوشينكو، اليوم الأربعاء، أن 460 مدنيًا عادوا إلى منازلهم في دير الزور خلال الـ24 ساعة الماضية و200 آخرين يعودون إلى حمص.

وقال يفتوشينكو - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء سبوتنيك الروسية - : "خلال الـ24 ساعة، عاد 200 شخص إلى منازلهم في حمص و460 إلى دير الزور"، مضيفًا "استعادة البنية التحتية الاجتماعية المدمرة وإقامة حياة سلمية في المحافظات السورية، سيساعد الناس على العودة إلى أماكن إقامتهم السابقة".

وأضاف يفتوشينكو "قدم الأطباء الروس مساعدات طبية إلى 79 سوريًا ليوم واحد ، بما في ذلك 47 طفلاً".

هذا المحتوى من

Asha
مركز المصالحة الروسي سوريا دير الزور

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