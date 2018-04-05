فيتنام تحاكم ستة نشطاء بتهمة محاولة "الإطاحة بالحكومة"

هانوي (د ب أ)

تبدأ الخميس محاكمة ستة نشطاء مؤيدين للديمقراطية، من بينهم محام بارز في مجال حقوق الإنسان في هانوي، حيث تواجه المجموعة عقوبة الإعدام في حالة إدانتها.

وتم توجيه اتهامات إلى نجوين فان داي، وهو محام حقوقي 48 عامًا، وخمسة آخرين بـ "محاولة الإطاحة بإدارة الشعب".

وتم القبض على داي ومساعدته لي تو ها، في ديسمبر 2015، وتم احتجازه قبل المحاكمة منذ ذلك الحين.

وأسس داى لجنة حقوق الإنسان في فيتنام عام 2006، وكرس كثيرا من حياته لأنشطة المجتمع المدني، إلا أنه تم إلقاء القبض عليه في 2007 وتم سجنه لمدة أربع سنوات بسبب ترويجه "لدعاية مناهضة للدولة".

وبعد عامين من الإفراج عنه، في عام 2013 ، أسس جمعية إخوان من أجل الديمقراطية، وهي شبكة من نشطاء ،بينهم صلات بعيدة تعمل بصورة أساسية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ضمت منشقين آخرين تم اعتقالهم سابقًا من المدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء فيتنام.

ومن المعروف عنهم ممارسة أنشطة مثل تنظيم تدريب غير رسمي في المجتمع المدني، وتعليم معايير حقوق الإنسان، والدعوة إلى الحرية الدينية، ودعم السجناء السياسيين وعائلاتهم، والمشاركة في أنشطة للاحتجاج على التحركات الصينية في بحر الصين الجنوبي ومساعدة ضحايا الكوارث الطبيعية.

ومن المقرر أن تصدر محكمة مدينة هانوي حكمها بعد غد الجمعة.