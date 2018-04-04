تعديل حكومي مفاجئ في الجزائر وسط أزمة اقتصادية متفاقمة

الجزائر (د ب أ)

أجرى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأربعاء، تعديلًا جزئيًا مفاجئًا على الحكومة التي يقودها أحمد أويحيى، رغم انتشار إشاعات قوية منذ أسابيع تحدثت عن تغيير حكومي شامل.

وأقال الرئيس بوتفليقة، 4 وزراء، كانوا يشرفون على قطاعات التجارة، والشباب والرياضة، والسياحة، والعلاقات مع البرلمان، الذين تم استدعاؤهم لمهام أخرى، مع استبدالهم وتعيين آخرين بينهم محجوب بدة، وزير الصناعة السابق، الذي عين وزيرا للعلاقات مع البرلمان.

والظاهر أن الرئيس بوتفليقة، أكد مرة أخرى أنه وفيّ لتقاليده، وأنه ليس من أولئك الذين يخضعون لـ"لوبي المعلومات المسربة"، حيث خالف التوقعات واكتفى بإضفاء مسحة تقنية فقط على الحكومة، رغم أن الجزائر تشهد حالة من الاحتقان السياسي والاجتماعي، بسبب تراجع الايرادات إلى النصف بفعل تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية.

قد تكون تنحية وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي، مفهومة، بالنظر إلى حالة التشنج التي تعرفها علاقة وزارة الشباب والرياضة باللجنة الأولمبية الجزائرية وبعض الاتحادات الرياضية. وحتى وزير التجارة محمد بن مرادي، الذي يعد ايضا من المقربين من نزلاء القصر الرئاسي، يبدو انه دخل قائمة "المغضوب عليهم" على خلفية الجدل الذي تسبب فيه جراء اقراره قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد.

لكن ما أثار التساؤل وحتى الحيرة، هو أن بوتفليقة، الذي اطاح بحكومة عبد المجيد تبون، في أغسطس الماضي، ابقى على وزيري الصحة، والتعليم، رغم المشاكل الكبيرة التي يعرفها القطاعان. فإضرابات الاطباء لا تزال تسيطر على المشهد العام في البلاد منذ نوفمبر الماضي، في حين أن مطالب المدرسين لم تجد طريقها للحل.

ويعتقد المتابعون للشأن السياسي في الجزائر، أن بقاء احمد اويحيى، كرئيس للوزراء ما هو الا مسألة وقت، متوقعين اجراء تغيير واسع، وتعيين حكومة جديدة في الأشهر المقبلة، تكون مهمتها تحضير الانتخابات الرئاسية المقررة في مايو 2019، التي يبدو أن بوتفليقة هو أبرز المرشحين لها والفوز بفترة رئاسية خامسة.