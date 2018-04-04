بعد اعتراض صاروخ باليستي.. التحالف يقصف مواقع تابعة للحوثيين في صنعاء

صنعاء- (د ب أ):

هز دوي انفجارات عنيفة مساء اليوم الأربعاء العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إثر غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي.

وقال سكان محليون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن مقاتلات التحالف شنت أكثر من ست غارات جوية على جبل النهدين، المطل على دار الرئاسة جنوب العاصمة، ومقر ألوية الصواريخ في جبل عطان غرب صنعاء.

وحتى اللحظة لا تزال مقاتلات التحالف تحلق في أجواء العاصمة صنعاء بشكل مكثف، دون إطلاق المضادات الأرضيّة من قبل الحوثيين.

وكثفت مقاتلات التحالف غاراتها الجوية على صنعاء، بعد إطلاق الحوثيين صاروخاً باليستياً باتجاه الأراضي السعودية.

ونقلت قناة المسيرة، الناطقة باسم الحوثيين، عن مصدر عسكري موال لهم، قوله، "إن القوة الصاروخية (تابعة للحوثيين) أطلقت صاروخاً باليستياً من طراز بدر 1 على خزانات أرامكو بجازان جنوب المملكة".

وأعلنت قيادة التحالف العربي تدمير الصاروخ في سماء جازان عن طريق الدفاعات الجوية السعودية.