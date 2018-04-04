فيسبوك" تعلن مشاركة معلومات 87 مليون مستخدم بطريقة غير قانونية"

واشنطن (د ب أ):

أعلنت شركة فيسبوك أن المعلومات الخاصة بما يصل إلى 87 مليون مستخدم، ربما تكون قد تعرضت للمشاركة بطريقة غير قانونية مع شركة كامبريدج أناليتيكا البريطانية، بزيادة قدرها أكثر من 30 مليون مستخدم عن التقديرات السابقة.

واعترف موقع التواصل الاجتماعي العملاق بذلك، في بيان نشر على موقعه عبر الإنترنت اليوم الأربعاء.

وتعرض موقع فيسبوك لانتقادات شديدة، منذ أن كشف موظف بشركة كامبريدج أناليتيكا لتحليل البيانات، أنها استخدمت معلومات من نحو 50 مليون مستخدم على موقع "فيسبوك"- دون موافقتهم- لمساعدة حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وذكر فيسبوك، أنه ابتداءً من يوم الاثنين المقبل، سيظهر أمام المستخدمين رابط أعلى صفحتهم يوضح لهم التطبيقات التي يستخدمونها والمعلومات التي شاركوها مع هذه التطبيقات، وسيتمكنون أيضًا من إزالة التطبيقات التي لا يرغبون في الاحتفاظ بها.

وتعهدت الشركة بإعلام المستخدمين بما إذا كانت معلوماتهم قد تكون تمت مشاركتها بشكل غير صحيح مع كامبريدج أناليتيكا.