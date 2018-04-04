"رويترز" نقلاً عن مسؤول سعودي: لا فصل بين الجنسين بدور السينما الجديدة

القاهرة - (مصراوى):

صرح مصدر مطلع، الأربعاء، أن دور السينما الجديدة التي سيبدأ افتتاحها في السعودية هذا الشهر لن تفرض فصلاً بين الرجال والنساء في الجلوس لمشاهدة العروض مثلما يحدث في معظم الأماكن العامة الأخرى في المملكة، ذلك حسبما نقلت وكالة أنباء "رويترز".

وكانت الهيئة العامة للترفيه التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي وقعت اتفاقاً مع شركة "إيه.إم.سي" الأمريكية، وسط توقعات بفتح 30 -40 داراً للسينما في نحو 15 مدينة سعودية في السنوات الخمس القادمة.

يذكر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، كان قد التقى في مقر إقامته في لوس أنجلوس، أمس، مجموعة من رؤساء شركات صناعة الإعلام والترفيه الأمريكية.

وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون والشراكة في قطاعي الإعلام والترفيه، واستعراض آخر التقنيات الحديثة في هذا الشأن.