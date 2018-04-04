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الأمير فيليب يخضع لجراحة ناجحة لاستبدال مفصل "الورك"

10:05 م الأربعاء 04 أبريل 2018
الأمير فيليب يخضع لجراحة ناجحة لاستبدال مفصل "الورك"

الأمير فيليب

لندن (د ب أ)

قال قصر بكنجهام في بيان، إن الامير فيليب دوق ادنبره زوج الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، يتعافى من جراحة "ناجحة" لاستبدال مفصل الورك اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة برس أسوسييشن البريطانية، أن فيليب في حالة جيدة، وهو "يتقدم بشكل مرض في هذه المرحلة المبكرة".

وقالت الوكالة، إنه سيمكث في المستشفى لعدة أيام.

وتم نقل الدوق (96 عامًا) إلى مستشفى الملك إدوارد السابع الخاص في لندن أمس الثلاثاء، استعدادًا لإجراء العملية الجراحية.

وأعلن فيليب تقاعده في مايو 2017، وشوهد في بعض الأحيان إلى جانب الملكة منذ ذلك الحين.

قصر بكنجهام الامير فيليب الملكة إليزابيث الثانية بريطانيا

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