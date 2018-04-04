روحاني: ترامب فقد مصداقيته بسبب سياساته حول سوريا

طهران (د ب أ)

أعرب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، عن اعتقاده بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فقد مصداقيته دوليًا على نحو متزايد، بسبب سياسته المتعلقة بسوريا.

وفي أعقاب مؤتمر سوريا الذي انعقد في العاصمة التركية أنقرة، أوضح روحاني أن ترامب أعلن في البداية اعتزامه الانسحاب من سوريا ثم عاد وأعلن اعتزامه البقاء لكن فقط في حال دفع أموال، وتساءل روحاني:" ما الذي ينبغي على المرء أن يعتقده و أي شيء يمكن الاعتماد عليه".

وتابع روحاني أن ترامب يظهر " كل يوم وجها جديدا"، ويتخذ قرارات جديدة، ورأى أن المرجح أن اهتمام ترامب بسوريا أقل كثيرا من اهتمامه بأموال العرب.

كان ترامب أعلن في الأسبوع الماضي على نحو مفاجئ، عن قرب انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، وصرح أمس الثلاثاء بقوله :" أحيانا يحين وقت العودة إلى الوطن"، وأضاف "سنتخذ قرارا بسرعة للغاية".

وأضاف ترامب أمس أن هناك دولا تريد أن تبقى الولايات المتحدة في سوريا، وساق مثلا على ذلك بالمملكة العربية السعودية، ولكن عليهم في هذه الحالة أن يدفعوا مقابل ذلك".

وأعلن البيت الأبيض اليوم عن تمسك واشنطن في الوقت الحاضر بمهمتها العسكرية في سوريا إلى أن تقضي على تنظيم (داعش) تماما.

وذكر البيت الأبيض، أن واشنطن لا تزال تلتزم بتحقيق الهدف الذي يتم الاقتراب منه سريعا، وهو القضاء على (داعش).