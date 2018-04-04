رئيس وزراء سريلانكا وحكومته ينجوان من تصويت سحب الثقة

كولومبو (د ب أ)

أعلن رئيس البرلمان السريلانكي كارو جاياسوريا، إن رئيس وزراء سريلانكا وحكومته نجيا من اقتراح بسحب الثقة في البرلمان اليوم الأربعاء، بشأن احتيال مزعوم مرتبط بالبنك المركزي في البلاد.

وأوضح أن الاقتراح الذي قدمه الرئيس السابق ماهيندا راجاباكسا، ضد رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينجه والائتلاف الحكومي بقيادة "الحزب الوطني المتحد"، خسر بفارق 46 صوتًا.

وقال رئيس البرلمان، إن اقتراح المعارضة حصل على 76 صوتا مقابل 122 صوتا معارضا، بينما لم يحضر الجلسة 26 عضوا، في البرلمان المؤلف من 225 مقعدا.

وناقش كل من الحزب الحاكم وأعضاء المعارضة الاقتراح لمدة 12 ساعة قبل التصويت عليه.

وقال ويكرمسينجه للصحفيين بعد التصويت "اكتسبنا الثقة الان وسنواصل العمل بنشاط أكبر لخدمة المواطنين".

وواجه ويكرمسينجه اتهاما بتعيين مواطن سنغافوري من أصل سريلانكي محافظا للبنك المركزي، والذي تردد أنه مرر معلومات داخلية لزوج ابنته مكنت الأخير من الاستفادة من معاملات لسندات حكومية وجني أرباح غير مستحقة.

ودافع الحزب الوطني المتحد عن رئيس الوزراء، قائلا إنه تعاون في جميع التحقيقات المتعلقة بالمعاملات المذكورة.

ويضم الائتلاف الحكومي الحالى 105 أعضاء بالبرلمان من حزب ويكرمسينجه "الحزب الوطني المتحد" و44 عضوا من "تحالف حرية الشعب المتحد".

ولكن تكتل راجاباكسا، والذي يضم 51 عضوا برلمانيا، هدد بالاستعانة بدعم أعضاء "تحالف حرية الشعب المتحد" الـ44 وبعض الأعضاء من "الحزب الوطني المتحد" لتمرير اقتراح سحب الثقة، والذي كان سيجبر رئيس الوزراء على الاستقالة.