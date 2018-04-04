إسرائيل تهاجم روحاني بعد اتهامها بدعم إرهابيين في سوريا

تل أبيب – (أ ف ب)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأربعاء أن "لا حدود لانعدام المنطق" ردا على تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي اتهم إسرائيل بدعم "إرهابيين" في سوريا.

وخلال قمة في أنقرة بين الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين وحسن روحاني دان الاخير "الدعم اليومي للنظام الصهيوني للارهابيين في سوريا" بحسب موقع الرئاسة الايرانية.

ورد نتانياهو على تويتر "لا حدود لانعدام المنطق اخطبوط الارهاب الايراني يتهم اسرائيل بالارهاب".

واضاف "اذا كان روحاني يجهل تفاصيل الانشطة الارهابية لفيلق القدس الايراني في سوريا يمكن لاسرائيل اطلاعه عليها" في اشارة الى القوة التابعة لحرس الثورة والمكلفة العمليات الخارجية لا سيما في سوريا حيث تدعم طهران نظام دمشق.

ونهاية آذار/مارس دعا نتانياهو الى التصدي لايران عدو اسرائيل التي وصفها ب"الراعي الاساسي" للارهاب في العالم.

وتدين اسرائيل تعزيز الوجود العسكري الايراني في سوريا التي تشهد حربا منذ 2011 ودعا الى تصحيح او الغاء الاتفاق المبرم بين الدول الكبرى وايران حول الانشطة النووية للجمهورية الاسلامية.

وتعهد الرؤساء الروسي والإيراني والتركي الأربعاء في أنقرة التعاون للتوصل إلى "وقف دائم لاطلاق النار" في سوريا حيث فرضت الدول الثلاث نفسها لايجاد حلول في هذا البلد.