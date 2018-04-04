حكومة ماكرون تخطط لتقليص عدد النواب بنسبة 30%

باريس (د ب أ)

قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، اليوم الأربعاء، إن الحكومة الفرنسية طرحت تشريعا لخفض عدد المشرعين بنسبة 30%.

وقال فيليب إن مجموعة من الإصلاحات المؤسسية، التي تعهد بها الرئيس إيمانويل ماكرون، ستشهد أيضا تمثيلًا نسبيًا بنسبة 15% من المقاعد في الجمعية الوطنية.

وتتكون الجمعية الوطنية حاليا من 577 نائبا، في حين يضم مجلس الشيوخ 348 عضوا منتخبين بشكل غير مباشر.

وكما سيتم إلغاء محكمة خاصة، تتألف بشكل أساسي من سياسيين، تنظر في قضايا ضد الوزراء بشأن مخالفات يُزعم ارتكابهم إياها أثناء ممارستهم لمهامهم. وقال فيليب إن محكمة الاستئناف في باريس ستنظر في مثل هذه القضايا بدلا من المحكمة الخاصة، رغم أنه أنه سيتم الاحتفاظ بآلية "تصفية" بحيث لا يتم تقديم سوى شكاوى جدية.

كما سيتم منع المشرعين ورؤساء البلديات من شغل مناصبهم أكثر من ثلاث مرات متتالية، باستثناء رؤساء البلدات الصغيرة.

وقال فيليب إنه سيتم إضافة مادة خاصة إلى الدستور بشأن جزيرة كورسيكا، تماشيا مع تعهد من ماكرون للقوميين الذين فازوا بالانتخابات الإقليمية العام الماضي في الجزيرة.

وتتطلب هذه التعديلات موافقة البرلمان. ويتعين الموافقة على إجراء تعديلات دستورية عن طريق الاستفتاء أو ثلاثة أخماس أعضاء مجلسي البرلمان في جلسة مشتركة.