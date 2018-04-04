 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

الحوت الأزرق سد النهضة أحمد خالد توفيق محمد صلاح العملية الشاملة 2018

القوات العراقية تقتل ثلاثة دواعش في محافظة الأنبار

09:28 م الأربعاء 04 أبريل 2018
القوات العراقية تقتل ثلاثة دواعش في محافظة الأنبار

القوات العراقية

الأنبار (د ب أ)

صرح متحدث عسكري عراقي اليوم الأربعاء، أن 3 من عناصر تنظيم داعش، قتلوا في عملية أمنية في محافظة الأنبار 118 كيلومترًا غربي بغداد.

وقال العميد يحيى رسول، المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن "قوة أمنية من قيادة عمليات الأنبار وخلال عملية تفتيش في الحافة الغربية لبحيرة الثرثار تمكنت من قتل 3 إرهابيين انتحاريين من عناصر داعش".

وتخوض القوات العراقية في مناطق متفرقة من العراق عمليات تفتيش وتعقب لفلول داعش التي فرت من معارك التحرير، وتتخذ من المناطق الصحراوية والأنفاق مخابئ لها لشن عمليات تستهدف القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمدنيين.

الأنبار القوات العراقية داعش

الخبر التالى:

حكومة ماكرون تخطط لتقليص عدد النواب بنسبة 30%
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان