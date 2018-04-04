القوات العراقية تقتل ثلاثة دواعش في محافظة الأنبار

الأنبار (د ب أ)

صرح متحدث عسكري عراقي اليوم الأربعاء، أن 3 من عناصر تنظيم داعش، قتلوا في عملية أمنية في محافظة الأنبار 118 كيلومترًا غربي بغداد.

وقال العميد يحيى رسول، المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن "قوة أمنية من قيادة عمليات الأنبار وخلال عملية تفتيش في الحافة الغربية لبحيرة الثرثار تمكنت من قتل 3 إرهابيين انتحاريين من عناصر داعش".

وتخوض القوات العراقية في مناطق متفرقة من العراق عمليات تفتيش وتعقب لفلول داعش التي فرت من معارك التحرير، وتتخذ من المناطق الصحراوية والأنفاق مخابئ لها لشن عمليات تستهدف القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمدنيين.