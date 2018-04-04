غندور: اجتماع السودان ومصر وإثيوبيا يؤكد تعاوننا بشأن سد النهضة

الخرطوم (د ب أ):

استقبل وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، مساء اليوم الأربعاء، بمطار الخرطوم، نظيريه الإثيوبي ورقيني قيبيو، والمصري سامح شكري، اللذين وصلا البلاد للمشاركة في اجتماعات سد النهضة، التي تنطلق صباح الخميس وتستمر يومًا واحدًا.

وأكد غندور، في تصريحات صحفية، تعاون السودان مع طرفي القضية للوصول إلى نتائج تلبي تطلعات الشعوب، بحسب شبكة "الشروق" الإخبارية السودانية.

وقال إن استئناف الاجتماعات يؤكد "تعاوننا جميعاً"، ولفت إلى أن انطلاق الاجتماع الثلاثي جاء وفقاً لما تم الاتفاق عليه بين رؤساء الدول الثلاث.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الإثيوبي، ورقيني قيبيو، إنه جاء للخروج بنتائج إيجابية لمصلحة شعوب الدول الثلاث، مضيفاً أن المباحثات تأتي مواصلة لما بدأوه في الجولات السابقة.

ويشارك وزراء خارجية السودان ومصر وإثيوبيا في الاجتماع بشأن سد النهضة إلى جانب وزراء الري ورؤساء المخابرات من الدول الثلاث.

وتجري السودان ومصر وإثيوبيا محادثات لبحث الآثار المحتملة لسد النهضة على دولتي المصب وهما مصر والسودان، وعدم تضرر مصر جراء بناء السد فيما يتعلق بحصتها من المياه.