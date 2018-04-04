رئيس الفلبين يأمر باستئناف محادثات السلام مع المتمردين الشيوعيين

مانيلا (د ب أ)

أمر رئيس الفلبين رودريجو دوتيرتي، اليوم الأربعاء، حكومته بالعمل على استئناف محادثات السلام مع المتمردين الشيوعيين، بعد أكثر من أربعة أشهر من إنهاء المفاوضات.

وقال دوتيرتي في اجتماع لمجلس الوزراء: "دعونا نعطي فرصة ثانية، وأخيرة"، وفقا لما صرح به المستشار الرئاسي لعملية السلام جوري دوريزا.

وأضاف دوريزا، أن دوتيرتي قدم "تعليمات واضحة بشأن أهمية التوصل لاتفاق لوقف اطلاق النار، لوقف الهجمات المتبادلة والقتال في الوقت الذي تجري فيه محادثات".

ورفضت إدارة دوتيرتي الأسبوع الماضي، دعوات من النواب لاستئناف المفاوضات.

وأشار المتحدث الرئاسي هاري روكي إلى أنه في حين أن دوتيرتي ملتزم بالسلام، "فقد أصبح الشيوعيون مفسدين للسلام بسبب ميلهم إلى الكلام المزدوج والخيانة".

وأضاف "يجب أن يتوقفوا عن أعمالهم العدائية ضد المدنيين الأبرياء والقوات الحكومية، وينهون أنشطة الابتزاز والقتل الوحشي، ويلقوا بأسلحتهم ويعودوا إلى حظيرة القانون ويستأنفوا حياتهم العادية".

وبغض النظر عن إنهاء محادثات السلام، طلبت إدارة دوتيرتي من محكمة مانيلا الإقليمية إعلان الحزب الشيوعي المتمرد في الفلبين وجناحه المسلح، جيش الشعب الجديد، منظمات إرهابية.

وسعى التماس وزارة العدل أيضا إلى الإعلان عن أكثر من 600 شخص - بما في ذلك مقرر خاص للأمم المتحدة وقادة كاثوليك سابقين ونواب سابقين- كإرهابيين لصلتهم المزعومة بالجماعات الشيوعية المتمردة.