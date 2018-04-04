القوات العراقية تقتل 5 دواعش جنوبي كركوك

كركوك (د ب أ)

ذكرت مصادر في الشرطة العراقية، اليوم الأربعاء، أن خمسة من عناصر تنظيم داعش، قتلوا في إطار عملية أمنية تنفذها القوات العراقية في مناطق وقرى جنوبي محافظة كركوك 250 كيلومترا شمالي بغداد.

وأبلغت المصادر وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن قوات عراقية مشتركة تمكنت من قتل 5 من عناصر داعش في قرية الدكمات السفلى التابعة لناحية الرشاد جنوبي كركوك، في إطار عملية عسكرية تنفذها القوات العراقية المنتشرة في محافظة كركوك ضد فلول عناصر داعش التي تعمل على زعزعة الامن والاستقرار في المحافظة.

ورغم اعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في شهر ديسمبر الماضي عن القضاء على داعش عسكريا في بلاده، إلا أن التنظيم مازال يحتفظ بخلايا في العراق.