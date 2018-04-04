غدًا.. القضاء البرازيلي يحسم قضية الرئيس الأسبق داسيلفا

ريو دي جانيرو (د ب أ)

تصدر المحكمة العليا فى البرازيل غدًا الخميس، حكمها فيما يتعلق بالسماح ببقاء الرئيس الأسبق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا خارج السجن، في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية التي يخوضها داسيلفا والمقررة في أكتوبر المقبل، فيما تصاعدت حدة التوتر فى البلاد اليوم الاربعاء.

وعززت السلطات الإجراءات الأمنية حول مبنى المحكمة في العاصمة برازيليا.

وتظاهر الآلاف من البرازيليين المؤيدين والمعارضين لداسيلفا في المدن الرئيسية بالبلاد الليلة الماضية.

وأدين لولا (72 عاما) بالفساد وغسل الأموال في يوليو 2017، فيما يتعلق بتجديد شقة خاصة على شاطئ البحر من قبل شركة تسعى للحصول على عقود حكومية مع شركة بتروبراس العملاقة للنفط.

وكانت محكمة برازيلية قد رفضت دعوى استئناف قدمها لولا دا سيلفا ضد حكم بالسجن لمدة 12 عاما الصادر بحقه، مما يفتح الطريق لاعتقاله ما لم تصدر المحكمة العليا قرارا مخالفا.

وأيدت محكمة الاستئناف في بورتو أليجري الإدانة في يناير، ورفعت فترة سجن لولا من تسعة أعوام ونصف العام إلى 12 عاما وشهر واحد.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الوضع القانوني لدا سيلفا، سيمنعه من خوض الانتخابات الرئاسية في 7 أكتوبر، والتي كان يتوقع أن يفوز بها بهامش كبير.