السعودية: افتتاح 40 دار سينما في 15 مدينة خلال خمس سنوات

القاهرة - (مصراوى):

أفادت وكالة رويترز، الأربعاء، بأن الهيئة العامة للترفيه التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي وقعت اتفاقاً مع شركة "إيه.إم.سي" الأمريكية، وسط توقعات بفتح 30-40 دارا للسينما في حوالي 15 مدينة سعودية في السنوات الخمس القادمة

وتعتزم الهيئة العامة للترفيه بالشراكة مع "إيه إم سي" فتح 50-100 دار للسينما في حوالي 25 مدينة سعودية بحلول 2030.

يذكر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، كان قد التقى في مقر إقامته في لوس أنجلوس أمس، مجموعة من رؤساء شركات صناعة الإعلام والترفيه الأمريكية.

وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون والشراكة في قطاعي الإعلام والترفيه، واستعراض آخر التقنيات الحديثة في هذا الشأن.