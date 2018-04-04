مؤسس فيسبوك يمثل أمام لجنة التجارة بالكونجرس الأمريكي

واشنطن - (أ ش أ)

أعلن رئيس لجنة الطاقة والتجارة بالكونجرس الأمريكي جريج والدن، اليوم الأربعاء، أن مؤسس شركة (فيسبوك) مارك زوكربيرج وافق على الإدلاء بشهادته أمام الكونجرس يوم 11 أبريل الجاري.

وقال والدن -في بيان مشترك مع عضو الكونجرس الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي فرانك بالون- إن "جلسة الاستماع تشكل فرصة مهمة لتسليط الضوء على القضايا الحرجة حول خصوصية بيانات المستخدم ولمساعدة كل الأمريكيين في فهم أفضل لما يحدث لبياناتهم الشخصية على الإنترنت".

وأضاف البيان -الذي نقلته وكالة (بلومبرج) الأمريكية على موقعها الإلكتروني- "نقدر استعداد زوكربيرج للإدلاء بشهادته أمام اللجنة، ونتطلع لإجابته على أسئلتنا يوم 11 أبريل".

وذكرت (بلومبرج) أن زوكربيرج يعقد مؤتمرا صحفيا اليوم بعد أسبوع من الانتقادات اللاذعة التي واجهها "فيسبوك" عقب كشف جديد في بريطانيا عن استخدام شركة "كامبريدج أنالتيكا" البريطانية التي تعمل لصالح حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية لبيانات 50 مليون مستخدم على فيسبوك دون علمهم.

وأشارت الوكالة أيضا إلى أن لجان برلمانية أخرى بالكونجرس تتطلع أيضا للاستماع إلى شهادات المدير التنفيذي لفيسبوك، موضحة أن لجنة القضاء لم تستجب على الفور، اليوم الأربعاء، سواء كان زوكربيرج وافق على موعد معين للمثول أمام اللجنة.