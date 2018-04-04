نشطاء: البحرين تمنع دخول نائب دنماركي لزيارة سجين

القاهرة (د ب أ)

قال نائب دنماركي وناشط أمريكي اليوم الأربعاء، إن السلطات البحرينية منعتهما من دخول البلاد لزيارة ناشط حقوقي مسجون.

وأبعدت السلطات البحرينية عضو البرلمان الدنماركي لارس اسلان راسموسن، والناشط الحقوقي الأمريكي براين دولي، في مطار المنامة، بعد أن اعتبرتهما "خطرًا أمنيًا"، وفقًا لما نشره دولي على حسابه على موقع تويتر.

وكان الرجلان يخططان لزيارة الناشط الحقوقي البحريني الدنماركي عبد الهادي الخواجة، الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة في البحرين.

وقال راسموسن في بيان وزعه نشطاء بحرينيون: "جئنا لنوضح أن الخواجة وغيره من نشطاء حقوق الإنسان السجناء غير منسيين، ولنذكّر الحكومة الدنماركية أن عليها أن تضغط بقوة أكبر لإطلاق سراحه".

وأوضح راسموسن أن "الخواجة مواطن دنماركي، وجئت إلى البحرين لمقابلته، وأقول له إننا نثير قضيته في البرلمان الدنماركي وعبر أوروبا".

وحتى الآن، لم يصدر تعليق رسمي من البحرين.

وكان الخواجة واحدًا من بين 21 شخصية معارضة اتهمت بالسعي لإسقاط النظام الملكي البحريني في أعقاب الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح في عام 2011.