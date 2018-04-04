وزير الري الإثيوبي يتهم "أطرافًا" بزرع خلافات بين دول حوض النيل

كتب - عبدالعظيم قنديل:

اتهم وزير الري الإثيوبي سيليشي بقلي "أطرافًا لم يسمّها" بالعمل عمداً لزرع الخلافات بين الدول الأعضاء في مبادرة حوض النيل، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء التركية (الأناضول).

جاءت تصريحات وزير الري الإثيوبي على هامش الاجتماع السنوي لدول مبادرة حوض النيل الشرقي، بمشاركة ممثلي كل من إثيوبيا والسودان وجنوب السودان في الخرطوم أمس الثلاثاء.

كانت مصر امتنعت عن المشاركة فى أنشطة المبادرة منذ 2010، نتيجة توقيع عدد من دول الحوض بشكل منفرد على مسودة الاتفاقية الإطارية غير المكتملة دون الوصول لتوافق حولها، والتى اعترضت مصر والسودان على بعض بنودها.

وقال بقلي: "هذا الاجتماع يأتي في لحظة حرجة، ويمكننا القول إن دول حوض مياه النيل تتقدم نحو تفهم مصالحها المشتركة والتأكد من أن مستقبلنا مشترك".

وأضاف وزير الري الإثيوبي: "هذا لا يعني أنه لا توجد تحديات، هناك جهود من قبل العديد من الذين يسعون لتقويض التعاون في حوض النيل".

في الوقت نفسه، دعت صوفيا فال جاي، وزيرة الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان، مصر لمراجعة تعليق عضويتها في اتفاقية "عنتيبي"، مطالبة باقامة نظام يعود بالفائدة المتبادلة لتقاسم المياه بين دول المنطقة.

وقالت صوفيا: "أود في هذه المناسبة أن أناشد بلدنا الشقيق في مصر إنهاء تجميد المشاركة دون أي شروط".

وتستضيف العاصمة السودانية، الخرطوم، اجتماعا على مستوى وزراء الخارجية والموارد المائية ورؤساء المخابرات بمصر والسودان وإثيوبيا، يوم الخميس المقبل.

ويتصدر ملف سد النهضة الإثيوبي جدول أعمال الاجتماع الذي يعتبره خبراء إمّا نقطة فارقة في المفاوضات وحالة التوتر المستمرة منذ سنوات عديدة أو عودة إلى المربع الأول.