 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

الحوت الأزرق سد النهضة أحمد خالد توفيق محمد صلاح العملية الشاملة 2018

الأردن: السجن 15 عاما لمتهمين خططا للقيام بأعمال إرهابية

06:15 م الأربعاء 04 أبريل 2018
الأردن: السجن 15 عاما لمتهمين خططا للقيام بأعمال إرهابية

عمان - (أ ش أ)

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأربعاء، بالسجن بالأشغال الشاقة 15 عاما بحق متهمين اثنين خططا للقيام بأعمال إرهابية لقتل عسكريين وسياح أجانب وتفجير كنيسة بناء على طلب التنظيم الإرهابي داعش.

كما أصدرت المحكمة، خلال جلسات علنية اليوم برئاسة العقيد القاضي العسكري الدكتور محمد العفيف، أحكاما بالسجن بالأشغال الشاقة من 3 إلى 5 سنوات بحق متهمين بتهم الترويج ومحاولة الالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي.

هذا المحتوى من

الأردن الإرهاب تنظيم داعش عمان

الخبر التالى:

فرنسا: باريس وواشنطن عازمتان على قتال داعش حتى النهاية
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان