تيريزا ماي تتوجه إلى السويد الأسبوع المقبل

ستوكهولم (د ب أ)

أعلنت الحكومة السويدية اليوم الأربعاء، أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، سوف تزور ستوكهولم الأسبوع المقبل لإجراء مباحثات.

ومن المقرر أن تزور ماي ستوكهولم في التاسع من أبريل الجاري بعد زيارتها للدنمارك.

ومن المتوقع أن تناقش ماي في الدولتين، الأحداث التي أعقبت محاولة تسميم عميل روسي سابق وابنته بغاز أعصاب في مدينة سالزبري، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية وقرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وتتهم بريطانيا روسيا بأنها وراء الهجوم. وكانت الدنمارك والسويد ضمن أكثر من اثنا عشر دولة أوروبية وقفت بجانب حكومة ماي في هذه القضية.

وطردت كوبنهاجن مؤخرًا دبلوماسيين روس تضامنا مع بريطانيا، ومع ذلك تنفى موسكو تورطها في الهجوم، وقد ردت باتخاذ إجراءات مماثلة. وكانت ستوكهولم قد طردت دبلوماسيا روسيا، مما دفع موسكو لفعل المثل.