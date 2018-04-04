بوتين: لا ننتظر اعتذارًا من لندن في بل تفهمًا إنسانيًا

موسكو/أنقرة (د ب أ)

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه لا ينتظر اعتذارًا من لندن في النزاع الدولي بشأن واقعة تسميم العميل الروسي السابق سيرجي سكريبال.

وقال بوتين، اليوم الأربعاء في العاصمة التركية أنقرة: "لا ننتظر شيئا، ونحن نريد أن ينتصر الفهم الإنساني السليم في نهاية المطاف، وعدم تضرر العلاقات الدولية".

يذكر أن بريطانيا تشتبه في أن روسيا ضالعة في تسميم سكريبال وابنته يوليا أوائل مارس الماضي في جنوب بريطانيا، وتتوقع بريطانيا أن الهجوم على سكريبال وابنته وقع باستخدام غاز نوفيتشوك الذي كان يتم تطويره في الاتحاد السوفيتي السابق، ولذا فإن بريطانيا تتهم روسيا بالوقوف وراء الهجوم، فيما تنفي روسيا هذه الاتهامات.

كان مختبر بريطاني متخصص في الأبحاث العلمية أعلن أمس الثلاثاء عن عدم وجود أدلة دقيقة على أن السم وارد من روسيا، وقال المعهد إنه لم يستطع تحديد "مصدر دقيق" للسم الذي استخدم مع سكريبال وابنته.

وقال جاري أيتكينهيد، رئيس المختبر التابع لمجمع بورتون داون البحثي في لندن، إن ما نجح فيه الباحثون حتى الآن هو التوصل إلى دليل على أن السم الذي استخدم هو مادة نوفيتشوك أو مواد مشابهة لها.

وفي أعقاب ذلك، رد المتحدث باسم بوتين قائلا إن على الغرب أن يقدم اعتذارا بأي طريقة إلى موسكو.

وتسببت قضية سكريبال في تبادل بريطانيا وروسيا طرد دبلوماسيين.