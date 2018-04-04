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وزير الخارجية الألماني يرحب بتغير سياسة السعودية تجاه إسرائيل

04:23 م الأربعاء 04 أبريل 2018
وزير الخارجية الألماني يرحب بتغير سياسة السعودية تجاه إسرائيل

وزير الخارجية الألماني الجديد هايكو ماس

عمان - (د ب أ):

رحب وزير الخارجية الألماني الجديد هايكو ماس بتغير سياسة السعودية تجاه إسرائيل، واصفا الاعتراف المبدئي من جانب العائلة الملكية السعودية بحق إسرائيل في الوجود "بالتطور الإيجابي".

وقال ماس اليوم الأربعاء خلال زيارته للعاصمة الأردنية عمان: "نتعامل مع الأمر بإيجابية تامة"، مؤكدا في الوقت نفسه أن هناك العديد من النزاعات في الشرق الأوسط التي تحتاج إلى حلول مستدامة.

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قال في حوار مع مجلة "ذا أتلانتيك" الأمريكية إن للفلسطينيين والإسرائيليين الحق في امتلاك أرضهم الخاصة، مشددا على ضرورة أن يكون لدينا اتفاق سلام عادل ومُنصف لضمان الاستقرار للجميع ولإقامة علاقات طبيعية بين الشعوب.

تجدر الإشارة إلى أن السعودية لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، إلا أنها - بحسب تقديرات محللين - مستعدة على نحو مبدئي لتطبيع العلاقات معها.

ومن المقرر أن يلتقي ماس خلال زيارته للأردن التي تستغرق يومين نظيره الأردني أيمن الصفدي، وأن يتفقد مشاريع إنسانية هناك.

كما سيزور ماس جنود بلاده المشاركين في مهمة مكافحة تنظيم داعش.

وزير الخارجية الألماني إسرائيل العائلة الملكية السعودية

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