مارك زوكربيرج يدلي بشهادته بشأن فضيحة خصوصية البيانات الاسبوع المقبل

واشنطن - (د ب أ):

من المقرر أن يدلي مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك"، بشهادته حول دور موقع التواصل الاجتماعي في فضيحة خصوصية البيانات، في 11 من نيسان/أبريل الجاري، أمام لجنة تابعة للكونجرس الأمريكي.

وقالت لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب، في بيان لها اليوم الاربعاء: "ستكون جلسة الاستماع فرصة مهمة لتسليط الضوء على قضايا خصوصية بيانات المستهلكين / المستخدمين / الحاسمة، ولمساعدة جميع الامريكيين على فهم أفضل لما يحدث لمعلوماتهم الشخصية على الانترنت."

وأوضحت اللجنة فيما يتعلق بمثول زوكربيرج المقرر أمام اللجنة في الاسبوع المقبل، لشرح دور شركته في تسريب البيانات التي أثرت على الملايين من مستخدمي موقع "فيسبوك": "نقدر استعداد زوكربيرج للإدلاء بشهادته أمام اللجنة".

وتواجه شركة "فيسبوك" انتقادات حادة منذ أن قال أحد المسربين من شركة "كامبريدج أناليتيكا" لتحليل البيانات، إنها استخدمت معلومات تخص نحو 50 مليون شخص من مستخدمي موقع "فيسبوك" - دون موافقتهم - لصالح حملة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.