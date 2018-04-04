بوتفليقة يجري تعديلا على الحكومة الجزائرية يشمل تغيير 4 وزراء

القاهرة - مصراوي:

أمر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأربعاء 4 أبريل، بإجراء تعديل حكومي يشمل 4 حقائب وزارية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية (واج).

ذكر بيان الرئاسة الجزائرية أن الحقائب الوزارية التي شملها التعديل هي وزارات التجارة، والسياحة، والعلاقات مع البرلمان، والشباب والرياضة، بحسب (واج).

وأوضح البيان أن التعديل تم وفقا لأحكام المادة 93 من الدستور، وبعد استشارة الوزير الأول، مشيرا إلى أن الرئيس الجزائري اتخذ هذا الإجراء وأمر بتعيين 4 وزراء جدد.

وشملت التعديلات الوزارية في الجزائر تعيين السيد محمد حطاب، وزيرا للشباب والرياضة خلفا للهادي ولد علي، الذي سيتولى مهام أخرى، وسعيد جلاب، وزيرا للتجارة خلفا لمحمد بن مرادي، وعبد القادر بن مسعود، وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية خلفا لحسن مرموري، ومحجوب بدة، وزيرا للعلاقات مع البرلمان خلفا لطاهر خاوة.