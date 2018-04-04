قمة تركية روسية إيرانية لبحث "مستقبل سوريا"

القاهرة - مصراوي:

تعقد في العاصمة التركية أنقرة، الأربعاء، قمة ثلاثية تجمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتن والإيراني حسن روحاني لبحث مستقبل سوريا.

وتسعى الدول الثلاث حل النزاع الذي دخل عامه السابع. وقدمت كل من روسيا وإيران دعما حاسما لقوات الرئيس السوري بشار الأسد، بينما دعمت تركيا الجماعات بعض فصائل المعارضة.

وقامت هذه الدول برعاية سلسلة من المحادثات في العاصمة الكازاخية أستانة، وأنشأت مناطق خفض التصعيد بهدف الحد من القتال.