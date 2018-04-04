تفكيك عدد من الألغام في ضواحي سرت بليبيا

القاهرة - (د ب أ):

فككت عناصر سرية نزع الألغام التابعة لقوة حماية وتأمين مدينة سرت الليبية، عددًا من الألغام التي عُثر عليها في مناطق أبوهادي والسواوة والقبيبة بضواحي سرت.

وقال الناطق باسم السرية، سالم الأميل، في تصريحات إلى موقع "بوابة الوسط" الالكتروني، نشرتها اليوم الاربعاء، إن الألغام التي فككت وُجد بعضها بمدارس في تلك المناطق، وخاصة منطقة القبيبة (20 كلم غرب سرت).

وأضاف أن السرية تعاني من قلة الإمكانات وتعمل بجهود ذاتية، مشيرًا إلى أنهم لم يتلقوا أي دعم من حكومة الوفاق الوطني حتى الآن، بحسب ما نقله "بوابة الوسط".

وكانت إدارة مدرسة الاتحاد الثانوية في سرت (500 كيلومتر شرق طرابلس)، عثرت أمس الثلاثاء على قذيفة غير منفجرة بفناء المدرسة.

من ناحية أخرى، قالت إدارة المدرسة في تصريحات لـ"بوابة الوسط" إن القذيفة عُثر عليها أثناء قيام أفراد تابعين لشركة خدمات النظافة بتشذيب وتنسيق الأشجار.

ولقي عدد من المدنيين حتفهم في انفجار الألغام الأرضية التي زرعتها التنظيمات "الإرهابية"، بينما أصيب آخرون في ظل نقص الإمكانات اللازمة لتفكيك تلك الألغام.