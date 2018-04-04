وزارة العمل الفلبينية تصدر أوامرها لأكبر سلسلة مطاعم لتنظيم أوضاع أكثر من 6000 عامل

مانيلا - (د ب أ):

أصدرت وزارة العمل الفلبينية اليوم الأربعاء أوامرها لأكبر سلسلة مطاعم وجبات سريعة لتنظيم أوضاع أكثر من 6000 عامل يعملون على أساس عقود مؤقتة وهذا من شأنه التأثير على هامش أرباح الشركة، بحسب ما قاله محللون.

وقالت الوزارة إن هذا الأمر يأتي ضمن " حملة قوية للحكومة لوقف ممارسات العمل على أساس عقود بصورة غير قانونية" والتي تقوم بها بعض الشركات في الفلبين.

وأضافت " وزارة العمل وضعت جداول لإجراء تفتيش على مطاعم ماكدونالدز وكنتاكي فريد تشيكين لضمان التزامهم بقوانين العمل".

وقالت كريسنيا اولانج، مديرة إدارة البحث بشركة فيرست مترو للاستثمار " هذا الأمر من شأنه أن يحدث تداعيات سلبية على هوامش أرباح الشركة" مضيفة " كيف سوف تتحمل الشركة التكلفة".

وأشارت إلى أنه على الرغم من أن جوليبي مازال أحد أقوى الشركات في السوق، إلا أن هذا الأمر قد يؤدي لتحملها تكاليف إضافية و " تأكل أكبر لهامش أرباحها".

وكان الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي قد تعهد بإنهاء ظاهرة العقود المؤقتة في الفلبين، حيث لا تعطى الشركات الصفة الدائمة للعاملين من أجل تجنب دفع تكاليف مثل المزايا الصحية والمعاشات.