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ميركل تهنئ السيسي على الفوز في الانتخابات و تناشد تعزيز الجهود الديمقراطية في مصر

01:54 م الأربعاء 04 أبريل 2018
ميركل تهنئ السيسي على الفوز في الانتخابات و تناشد تعزيز الجهود الديمقراطية في مصر

برلين - (د ب أ):
هنأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالفوز في الانتخابات الرئاسية لفترة ثانية، مناشدة في الوقت نفسه تعزيز الجهود الديمقراطية في البلاد.

وكتبت ميركل في خطاب تهنئة للسيسي اليوم الأربعاء، وفقا لبيانات المكتب الصحفي الاتحادي في برلين، أنها على قناعة "بأن (اتباع) نهج سياسي، يسمح بإمكانيات مشاركة سياسية شاملة للمجتمع المدني، بمقدوره أن يؤدي إلى نجاح دائم"، متعهدة للسيسي "بدعمها النشط".

تجدر الإشارة إلى أن وزير الدفاع السابق السيسي أطاح عام 2012 بالرئيس محمد مرسي عقب احتجاجات شعبية عارمة، وتولى رئاسة مصر عقب انتخابات جرت عام 2014. وتعاني البلاد من أزمة اقتصادية وهجمات إرهابية استتبعت شن السلطات المصرية لعمليات عسكرية ضد مسلحين، خاصة في شبه جزيرة سيناء.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر أول أمس الاثنين حصول السيسي على أكثر من 97% من الأصوات الصحيحة.

الرئيس السيسي انتخابات الرئاسة أنجيلا ميركل

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