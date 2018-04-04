محكمة تركية تأمر باحتجاز 9 طلاب بعد توقيفهم للاحتجاج على عملية عفرين

اسطنبول - (د ب أ):

أمرت محكمة في مدينة اسطنبول التركية اليوم الأربعاء باحتجاز تسعة طلاب من أرفع جامعة في البلاد لاحتجاجهم في مارس الماضي على العملية العسكرية التي شنتها تركيا على منطقة عفرين بشمال سوريا.

ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية للأنباء فإن الطلاب، الذي سيظلون في الحجز رهن المحاكمة، يواجهون اتهامات بنشر دعاية لمنظمة إرهابية و"السعي لتشويه سمعة الدولة".

كانت مجموعة من الطلاب الموالين للحكومة بجامعة بوغازيتشي قد نظموا مسيرة دعما للعملية التركية للسيطرة على منطقة عفرين من المسلحين الأكراد الذين كانوا يسيطرون عليها. ووزع المشاركون في المسيرة حلوى الحلقوم (الملبن) للاحتفال.

ثم قامت مجموعة أخرى من الطلاب بتنظيم مظاهرة، رفعوا فيها لافتات تندد بالحرب وأخرى تقول :"لا حلوى من أجل غزو ومذبحة".

وقد أثارت الاحتجاجات السلمية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي كان ندد في السابق بتنظيمات نقابية أخرى، من بينها أبرز نقابة للأطباء، لتصريحاتها المعارضة للحرب.

وقال أردوغان الشهر الماضي :"لن نتيح لهؤلاء الشباب الإرهابيين حق الدراسة في هذه الجامعات ... سنصل إلى هؤلاء الطلبة الإرهابيين عن طريق الكاميرات وسنقوم باللازم".

ووفقا للأناضول، فقد أوقفت الشرطة 15 طالبا في مقر بوغازيتشي في اسطنبول. وجرى لاحقا إطلاق سراح ستة منهم تحت تصرف القضاء حيث لا يزالون يواجهون المحاكمة.