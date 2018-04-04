حساب إلكتروني يكشف دوافع منفذة "هجوم يوتيوب"

القاهرة- مصراوي:

أظهر الحساب الشخصي الإلكتروني لامرأة تعرفت عليها الشرطة كمهاجمة أصابت 3 أشخاص في مقر شركة يوتيوب بولاية كاليفورنيا الأمريكية أنها مدونة في مجال الغذاء النباتي، اتهمت الشركة المتخصصة في خدمة مشاركة مقاطع الفيديو بممارسة التمييز ضدها.

وذكرت الشرطة أن نسيم نجفي أقدام (39 عاما) من سان دييجو، وهي من أصول إيرانية، تقف وراء إطلاق النار، الثلاثاء، على مكاتب يوتيوب في وادي السيليكون، جنوبي سان فرانسيسكو، حيث توظف الشركة المملوكة لغوغل التابعة لألفابت نحو ألفي شخص.

ويرقد رجل في حالة حرجة، فيما أصيبت سيدتان بجروح خطيرة في الهجوم، الذي انتهى بعد انتحار أقدام.

وأوضحت الشركة، في بيان: "إدارة شرطة سان برونو تحقق في الدافع وراء إطلاق الرصاص. في الوقت الحالي لا يوجد دليل على أن المهاجمة تعرف ضحايا حادث إطلاق النار أو الأشخاص الذين جرى استهدافهم".

حساب إلكتروني

ويظهر الحساب الشخصي لأقدام أنها ناشطة في مجال الغذاء النباتي تدير موقعا إلكترونيا يسمي (نسيمسابز دوت كوم)، ويعني "النسيم الأخضر" بالفارسية، حيث تنشر عن الثقافة الفارسية والنظام الغذائي النباتي، وكذلك مقاطع طويلة تنتقد فيها يوتيوب.

وأظهرت لقطات فيديو منشورة على قناة أقدام على يوتيوب قبل مقتلها، شكواها من أن "يوتيوب فرضت قيود على قنواتي كي تمنعها من الحصول على مشاهدات".