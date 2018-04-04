وزير الخارجية اليمني: مؤتمر المانحين في جنيف حقق نجاحا كبيرا

صنعاء - (د ب أ):

قال عبدالملك المخلافي وزير الخارجية في الحكومة اليمنية ، المعترف بها دولياً، اليوم الأربعاء، إن مؤتمر الاستجابة الإنسانية الثاني قد حقق نجاحا كبيرا.

وأضاف المخلافي ، في تغريدات نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن "مؤتمر الاستجابة الانسانية الثاني في جنيف حقق نجاحا كبيرا في توفير الموارد لتلبية الحاجات الانسانية الاساسية للشعب اليمني ، وتخفيف المعاناة التي سببها الانقلاب والحرب التي أشعلها الحوثي".

ويوم أمس الثلاثاء، أعلن أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أن الدول المانحة تعهدت بتقديم ملياري دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الجاري.

وتعهدت السعودية والإمارات والكويت (وهي دول مشاركة ضمن قوات التحالف العربي في اليمن)، بتقديم 25ر1 مليار دولار.

وأعلنت بريطانيا عن المساهمة بنحو 240 مليون دولار، في حين تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم حوالي 133 مليون دولار.

وكانت الأمم المتحدة قد دعت نهاية شهر يناير لتوفير حوالي ثلاثة مليارات دولار من أجل مساعدة 13 مليون يمني.

وتشهد اليمن ، منذ أكثر من ثلاثة أعوام ، معارك عنيفة بين المسلحين الحوثيين من جهة، والقوات الحكومية مدعومة بقوات التحالف العربي من جهة ثانية، مخلفة عشرات الآلاف من القتلى والجرحى وثلاثة ملايين نازح داخليا، حسب تقديرات أممية، فضلاً عن تسببها بتفشي الأوبئة والفقر وانتشار المجاعة.