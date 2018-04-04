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إصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب نابلس

01:28 م الأربعاء 04 أبريل 2018
إصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب نابلس

ارشيفية

رام الله -أ ش أ

أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وذلك خلال مواجهات اندلعت بين شباب قرية بيتا الواقعة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية عند اقتحام مئات المستوطنين، اليوم الأربعاء، القرية الذين كانوا في حراسة جنود الاحتلال.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس في تصريح صحفي، بأن أكثر من 500 مستوطن اقتحموا المنطقة الشرقية من القرية، وبدأوا برشق الحجارة اتجاه المواطنين، مشيرًا إلى أنه تم دعوة أهالي القرية عبر مكبرات الصوت إلى التصدي للمستوطنين.

هذا المحتوى من

الاحتلال الإسرائيلي نابلس المستوطنين جنود الاحتلال

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