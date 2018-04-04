تدمير مخزن أسلحة للحوثيين بالساحل الغربي

القاهرة - مصراوي:

دمرت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مخزن سلاح تابعا لميليشيات الحوثي الإيرانية في معسكر الدفاع الساحلي، على جبهة الساحل الغربي، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية"، الأربعاء.

ويقع مخزن السلاح شمالي ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الميليشيات المتمردة.

وجاء الهجوم الجديد للتحالف الذي تقوده السعودية، بعد ساعات من تنفيذ الانقلابيين عملية إرهابية استهدفت ناقلة نفط تابعة للمملكة في المياه الإقليمية قبالة الميناء.

كما قصفت طائرات التحالف أهدافا مماثلة في المطار العسكري للحديدة.

والثلاثاء أحبطت قوات التحالف هجوما للحوثيين على ناقلة نفط سعودية، اعتبر تهديدا خطيرا للملاحة بمضيق باب المندب والبحر الحمر، وللأمن الإقليمي والدولي.

مقتل قياديين حوثيين

وأفادت مصادر يمنية بمقتل قيادي حوثي، في جبهة حيس على الساحل الغربي، في معارك مع قوات الجيش الوطني والمقاومة التهامية جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.

وكشفت ميليشيا الحوثي الإيرانية في محافظة إب، عن مقتل القيادي الحوثي عبدالفتاح هاشم السادة (المكنى بأبو هاشم) في معارك على مشارف مدينة حيس عقب هجوم للمتمردين تم إفشاله، فيما أسرت قوات الجيش الوطني، مشرف حوثي في جبهة كرش، شمالي محافظة لحج.

وذكرت مصادر في الجيش الوطني بجبهة كرش أن قوات الجيش أسرت القيادي الحوثي، عبدالواسع السقاف، ضمن عملية أسر طالت أكثر من20 عنصرا من المتمردين.

ويعمل السقاف مشرفا لمليشيا الحوثي على عزلة الثوابي بمديرية جبلة بمحافظة إب، وهو من أبناء محافظة إب الذين انضموا للميليشيا في وقت مبكر من الانقلاب وخضع لدورات عسكرية وطائفية في صعدة وصنعاء.