الأمن الروسي: أحبطنا بمساعدة تركيا هجومًا إرهابيًا في رأس السنة 2018

القاهرة- مصراوي:

كشف مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، أن الاستخبارات التركية أسهمت في الحيلولة دون وقوع عملية إرهابية في روسيا أثناء الاحتفالات بعيد رأس السنة.

وقال أثناء مؤتمر موسكو للأمن الدولي اليوم: "استطعنا التصدي لهجوم إرهابي بفضل معلومات تلقيناها من شركائنا الأتراك، وتمكنا من إنقاذ مئات الأرواح من المواطنين".

من ناحية ثانية أضاف بورتنيكوف: "كما تعلمون جميعكم، فقد أبلغت الولايات المتحدة روسيا في الوقت المناسب عن إعداد عملية إرهابية في سان بطرسبورغ، وذلك رغم أن العلاقات الروسية الأمريكية تمر الآن بمرحلة بعيدة عن جدا عن تاريخنا".

وتعهد مدير جهاز الأمن الروسي باتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لمكافحة الإرهاب أثناء استضافة روسيا مونديال كأس العالم 2018 - وفق لروسيا اليوم.

وقال: "تستضيف روسيا الصيف المقبل كأس العالم لكرة القدم، ونعول على أن التنسيق مع الهيئات الخاصة وقوات حفظ النظام الأجنبية في إطار تدابير مكافحة الإرهاب سيكون فعالا بنفس الدرجة التي كانت أثناء استضافتنا الأوليمبياد في سوتشي وكأس القارات 2017".

وكان بورتنيكوف قد أعلن في وقت سابق من اليوم أن عدد القتلى والجرحى نتيجة العمليات الإرهابية في العالم تجاوز العام الماضي 32 ألف شخص، مشيرا إلى أن 152 ألف شخص راحوا ضحية الإرهاب اعتبارا من عام 2014.