"أنصار الله" تسترد منطقة استراتيجية بين مأرب والبيضاء

القاهرة - مصراوي:

استعاد مسلحو جماعة "أنصار الله" اليمنية السيطرة على منطقة استراتيجية بين محافظتي مأرب والبيضاء وسط اليمن.

وقال مصدر محلي في محافظة البيضاء لوكالة "سبوتنيك" إن "مسلحي أنصار الله سيطروا اليوم الأربعاء على سوق منطقة قانية بمديرية ردمان الحدودية بين البيضاء ومأرب شمال شرقي اليمن، عقب مواجهات أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى من الطرفين".

وكانت قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي أعلنت، أمس الثلاثاء، تقدم وحدات تابعة لها إلى منطقة قانية من محافظة مأرب، تمهيدا للسيطرة على مديرية ردمان التابعة إداريا لمحافظة البيضاء.

يعاني اليمن منذ أكثر من ثلاث سنوات نزاعا مسلحا، حيث تقود السعودية تحالفا عسكريا يضم الإمارات ودولا أخرى بدأ، في مارس عام 2015، عملية عسكرية لدعم الرئيس اليمني الحالي، عبد ربه منصور هادي، ضد "أنصار الله"، وذلك بالإضافة إلى نشاط الجماعات الإرهابية مثل تنظيم "القاعدة" و"داعش" [تنظيمان محظوران في روسيا وعدد من الدول] في البلاد.

وأسفر النزاع، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلاً عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.