بريطانيا: مطالبة روسيا بالمشاركة في التحقيق في قضية سكريبال " أمر مضلل"

لندن - (د ب أ):

وصف وفد بريطانيا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مطالبة روسيا بالمشاركة في التحقيقات في قضية تسميم العميل الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته " بالأمر المضلل".

وتعقد المنظمة اجتماعا طارئا اليوم بناء على طلب الحكومة الروسية، التي تتهمها بريطانيا بأنها وراء الهجوم. وتنفى روسيا تورطها في الهجوم.

وتقوم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتحليلها الكيميائي على عينات من غاز الأعصاب الذي يعتقد أنه استخدم فى الهجوم بشكل منفصل عن التحقيق البريطاني.

وتطالب موسكو بالاطلاع على كل ما يتعلق بالقضية لدى بريطانيا ومشاركة خبراء روس في التحقيق في الهجوم الذي وقع الشهر الماضي.

وكتب الوفد البريطاني في تغريدة" عرض روسيا لإجراء تحقيق مشترك بين بريطانيا وروسيا بشأن حادثة سالزبري أمر ضال. إنه أسلوب تضليلي، وحتى هذه اللحظة هناك مزيد من المعلومات المضللة تهدف للتهرب من الأسئلة التي يتعين على السلطات الروسية الإجابة عليها".