 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

الحوت الأزرق سد النهضة أحمد خالد توفيق محمد صلاح العملية الشاملة 2018

بريطانيا: مطالبة روسيا بالمشاركة في التحقيق في قضية سكريبال " أمر مضلل"

12:56 م الأربعاء 04 أبريل 2018
بريطانيا: مطالبة روسيا بالمشاركة في التحقيق في قضية سكريبال " أمر مضلل"

العميل الروسي السابق سيرجي سكريبال

لندن - (د ب أ):

وصف وفد بريطانيا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مطالبة روسيا بالمشاركة في التحقيقات في قضية تسميم العميل الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته " بالأمر المضلل".

وتعقد المنظمة اجتماعا طارئا اليوم بناء على طلب الحكومة الروسية، التي تتهمها بريطانيا بأنها وراء الهجوم. وتنفى روسيا تورطها في الهجوم.

وتقوم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتحليلها الكيميائي على عينات من غاز الأعصاب الذي يعتقد أنه استخدم فى الهجوم بشكل منفصل عن التحقيق البريطاني.

وتطالب موسكو بالاطلاع على كل ما يتعلق بالقضية لدى بريطانيا ومشاركة خبراء روس في التحقيق في الهجوم الذي وقع الشهر الماضي.

وكتب الوفد البريطاني في تغريدة" عرض روسيا لإجراء تحقيق مشترك بين بريطانيا وروسيا بشأن حادثة سالزبري أمر ضال. إنه أسلوب تضليلي، وحتى هذه اللحظة هناك مزيد من المعلومات المضللة تهدف للتهرب من الأسئلة التي يتعين على السلطات الروسية الإجابة عليها".

بريطانيا الأسلحة الكيميائية سيرجي سكريبال

الخبر التالى:

"أنصار الله" تسترد منطقة استراتيجية بين مأرب والبيضاء
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان