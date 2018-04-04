حكومة نينوى: ألغام داعش ما زالت تهدد حياة المدنيين

القاهرة - مصراوي:

قال عضو بمجلس محافظة نينوى، إن الألغام التي زرعها تنظيم "داعش" وخلفتها المعارك التي جرت بينه والقوات الأمنية العراقية وطيران التحالف الدولي، ما زالت تهدد حياة المدنيين.

وقال عضو مجلس المحافظة حسام العابر لروسيا اليوم إن "هناك كميات هائلة من الألغام تقدر بعشرات الآلاف ما زالت غير متفجرة، ولم تتم عملية إزالتها من داخل المناطق السكنية في مدينة الموصل، مما تسبب بمقتل عدد من المدنيين أثناء عودتهم لمنازلهم".

وأضاف أن "منطقة الموصل القديمة هي أكثر المناطق تضررا بسبب الألغام التي زرعت داخل المنازل والأفرع الضيقة، وكل الجهد الحكومي غير كاف لعملية إزالتها".

وأشار العابر إلى أن "حياة المدنيين في خطر كبير ما لم يتم التخلص من الألغام التي تتسبب أيضاً بمنع عودة عدد من العوائل".

وكان بيرد لوهامر وهو خبير في نزع الألغام تابع للأمم المتحدة، قال في وقت سابق، إن القنابل غير المنفجرة ستظل منتشرة في مدينة الموصل لعقد من الزمن مما يعرض حياة مليون مدني أو أكثر للخطر، وذلك رغم رغبة العديد من الأهالي بالعودة إلى موطنهم بعد انتهاء سيطرة تنظيم داعش على المدينة.