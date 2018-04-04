بوليتيكو: هل يكون بولتون سببًا في توتر علاقات واشنطن بالأمم المتحدة؟

كتب - هشام عبد الخالق:

نشرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، تقريرًا حول علاقة إدارة الرئيس دونالد ترامب مع الأمم المتحدة، خاصة بعد تعيين جون بولتون مستشارًا للأمن القومي الأمريكي.

وقالت المجلة، يبدو أن العلاقات بين الإدارة الأمريكية والأمم المتحدة معرضة للخطر مرة أخرى، حيث يستاء المسؤولون من المستشار الجديد للأمن القومي الأمريكي جون بولتون، الذي صرح في إحدى المرات تحت إدارة جورج بوش، "لن يكون هناك اختلاف إذا اختفت 10 طوابق من المقر الرئيسي للمنظمة".

وعلى الرغم من مرور أكثر من 10 سنوات على هذا التصريح - كما تضيف المجلة، مازال يحمل بولتون ضغينة تجاه الأمم المتحدة، ويسجل هذا بأريحية في عدة مقالات كتابية في صحيفة "وول ستريت جورنال"، ومن الممكن أن يؤدي دوره الجديد في الإدارة إلى مزيد من الهجمات ضد المنظمة الأممية.

وتابعت المجلة، قد يكون بولتون عند تعيينه، مهتمًا بالسياسات في واشنطن، أكثر من تخصيص وقتٍ محدد لأعدائه القدامى في نيويورك، وعلى الرغم من ذلك فإن التوتر بين الولايات المتحدة والدول الأخرى حول الصفقة النووية الإيرانية وكذلك الأوضاع في إسرائيل، تعمق الخلاف بالفعل في مجلس الأمن، واحتمالية وجود انقسام كبير في مجلس الأمن، مثلما حدث عند الغزو الأمريكي للعراق في 2003، كبيرة للغاية.

وأضافت المجلة، الأسبوع الماضي، اختار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس - وهو قارئ حكيم للسياسات الأمريكية - دبلوماسي مخضرم ليساعده على الفرار من تلك العاصفة القادمة تجاهه، حيث وقع اختياره على روزماري ديكارلو، نائب الممثل الدائم للولايات المتحدة في الأمم المتحدة أثناء فترة حكم أوباما، لتكون وكيلته العامة للشؤون السياسية، وتأتي تلك الوظيفة بعدة مسؤوليات من ضمنها دعم الوساطة في سوريا والإشراف على المناقشات التي تجري في الأمم المتحدة حول إنهاء الاستعمار، ولكن منذ أن وضع الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، أمريكيًا في هذا المنصب عام 2007، أصبح من مسؤولياته إدارة العلاقات بين واشنطن والأمم المتحدة.

يأمل جوتيريس - كما تقول المجلة - أن تساعده ديكارلو - والتي تركت منصبها قبل انتخاب ترامب - في إقناع الولايات المتحدة ألا تضطهد الأمم المتحدة بمثل هذه القسوة، في نفس الوقت الذي لا تظهر فيه المنظمة الأممية على أنها تتبع الإدارة الأمريكية قلبًا وقالبًا.

لن يكون هذا سهلًا - بحسب المجلة - فمعجبو الأمم المتحدة يحبون التصريح بأن مسؤول الشؤون السياسية يكون بمثابة وزير خارجية المنظمة، ولكنه يدير قسمًا به بضع مئات فقط من الموظفين ويفتقد للمصادر والمعلومات الكافية التي تتوفر لأي وزير خارجية في دولة متوسطة.

ولكن - كما تقول المجلة - يستطيع الشخص الذكي الاستفادة من هذا المنصب في تجربة المنافسات الدبلوماسية التي قد يتجنبها المسؤولون في المنظمات الأكبر حجمًا وذات الموارد الأفضل، وقد تكون الأمم المتحدة عاجزة عن توفير الموارد، ولكنها تحتفظ بالسلطة الأخلاقية الكافية والوصول الدولي مما يسمح لقادة المنظمة بخلق فرص غير متوقعة في الأزمات الكبرى والصغرى، وكان سلف ديكارلو، جيفيري فيلتمان - وهو مسؤول سابق أيضًا في وزارة الخارجية الأمريكية - أكدّ على إمكانات هذا المنصب من خلال القيام بزيارة رفيعة المستوى إلى كوريا الشمالية في ديسمبر الماضي.

أثناء توليه منصبه، شدد فيلتمان على مخاطر المواجهة مع الولايات المتحدة، والحاجة الملحة لدفع كيم جونج أون على الحديث مع كوريا الجنوبية لتجنب كارثة من العيار الثقيل، ولا يعرف أي شخص آخر سوى كيم، حقيقة ما إذا كان لزيارة فيلتمان تأثيرًا كبيرًا على الانفتاح الدبلوماسي الذي أعقب ذلك في سيول، ولكن بعض الوفود الأخرى قد تكون حملت نفس الرسالة إلى بيونج يانج، وكمسؤول في الأمم المتحدة، تمتع فليتمان بغطاء من حياد المنظمة، وكمسؤول سابق في الإدارة الأمريكية، كان يُفترض أنه قادر على أن يكون ذو تفكير أمريكي بمصداقية عالية.

عندما حل جوتيريس بدلًا من بان كي مون عام 2016، طرح فكرة تعيين شخص غير أمريكي ليتولى الشؤون السياسية مع إدارة أوباما، ولكن يبدو أن واشنطن لم تتأثر، بل أصرت الدول الكبرى الأخرى مثل فرنسا وروسيا، على أنه ينبغي أن يكون بمقدورهم شغل مناصب عليا في فريقه، ولذلك وافق فيلتمان على البقاء لمدة عام واحد قبل أن يتقاعد.

وحاول عدد كبير من المسؤولين في الخارجية الأمريكية المؤهلين لهذا المنصب استبداله بعد ذلك، آملين أن يكون ذلك بمثابة فرارهم من إدارة السياسات الخارجية الأمريكية في عهد ترامب وتيلرسون، ويصف مسؤولو الأمم المتحدة وأمريكا على حد سواء اختيار ديكارلو بالخيار الحكيم، وهناك اعتقاد واسع النطاق بأن واشنطن لم تحاول فرض أيديولوجي يميني داخل المنظمة.

وتقول المجلة، خدمت ديكارلو تحت رئاسة سوزان رايس وسامنثا باور، في بعثة الولايات المتحدة للأمم المتحدة في الفترة من 2010 حتى 2014، ولديها صورة حديثة عن المشاكل وأهم اللاعبين السياسيين في المنطقة، وسمعة جيدة كدبلوماسي عميق التفكير.

ولكن - حسب المجلة - تواجه ديكارلو موقفًا دبلوماسيًا صعبًا، ففي الوقت الذي تخاطر فيه إدارة ترامب بحدوث انهيار في مجلس الأمن، فإن العلاقات الغربية مع روسيا في المجلس ستكون في حالة انهيار حر.

وبعد تعيين جوتيريس ديكارلو الأسبوع الماضي، أخبر الصحفيين أنه يخشى أن تتعثر موسكو وواشنطن في مواجهة مباشرة، أكثر إذا لم تقوما بإنشاء آليات لإدارة "الحرب الباردة الجديدة"، وقد لا تكون هذه صدفة أن ديكارلو خبيرة في شؤون الأمم المتحدة، ولكنها أيضًا خبيرة في الشؤون الروسية، وقد تحتاج إلى تمضية جزء كبير من وقتها في الحديث مع الروس حول كيفية تخفيف التوترات على أوكرانيا وسوريا وإيران، خاصة إذا كان مجلس الأمن متوقفًا عن العمل.

ولكن - كما تقول المجلة - ستكون أولويتها الأولى حماية الأمم المتحدة من خطر مؤكد وأكبر بكثير، وهو إدارة ترامب التي يتواجد بها جون بولتون، وقام جوتيريس بعمل مثير للإعجاب في التفاوض حول مشاكل الموازنة مع السفيرة الأمريكية نيكي هالي، لكن ستحتاج ديكارلو إلى إيجاد المزيد من الطرق والخطط الجيدة - مثل رحلة فيلتمان غلى بيونج يانج - للتأكيد على علاقة الأمم المتحدة بواشنطن.

واختتمت المجلة تقريرها بالقول: "في لحظة شديدة الخطورة في التاريخ الدبلوماسي الأمريكي، سيتعين على وكيل الأمين العام الجديد للشؤون السياسية، أن تبني مهمتها على ما قام به سلفه، وذلك بغرض إقناع ترامب وبولتون بأن الدبلوماسية متعددة الأطراف لا تزال مهمة في الوقت الحالي".