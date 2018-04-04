هآرتس: مواقع إسرائيلية تنشر عبارة "القدس عاصمة فلسطين" بعد اختراقها

القاهرة- مصراوي:

تعرض عدد من المواقع الإلكترونية الإسرائيلية لهجوم إلكتروني، تسبّب في ظهورعبارات وصور مؤيّدة للفلسطينيين على صفحاتها الرئيسية، عقب الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها حدود قطاع غزة.

ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن المواقع التي تم اختراقها شملت بلديات "كفار سابا، وإيلات، وهرتسليا، وعكا"، مشيرة إلى أن الهاكرز استبدلوا صور الصفحة الرئيسية بصورة مواجهات الجمعة الماضي، إضافة إلى عبارة "القدس عاصمة فلسطين".

ولفتت الصحيفة إلى أن عملية الاختراق جرت، أمس الثلاثاء، وأن صور المواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين على حدود قطاع غزة كُتِب عليها عبارات أخرى منها "الصقور كانوا هنا، لن ننسى شهداءنا".

وذكرت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي قتل أكثر من 17 شخصا في المواجهات، التي اندلعت على حدود قطاع غزة، إضافة إلى إصابة حوالي 800 شخصًا آخرين.