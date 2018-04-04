 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

الحوت الأزرق سد النهضة أحمد خالد توفيق محمد صلاح العملية الشاملة 2018

مبعوث للكرملين: لا مفر من إعادة إعمار سوريا بعد الحرب

11:56 ص الأربعاء 04 أبريل 2018
مبعوث للكرملين: لا مفر من إعادة إعمار سوريا بعد الحرب

إعمار سوريا

موسكو - أ ش أ

قال ألكسندر لافرينتييف مبعوث الرئيس الروسي لسوريا، اليوم الأربعاء، إن عملية إعادة إعمار سوريا بعد الحرب"لا مفر منها وستستمر حتى مع نقص التمويل".

ونسبت وكالة أنباء "تاس" الروسية -في نشرتها باللغة الانجليزية- إلى لافرينتييف قوله "هناك أموال لإعادة إعمار سوريا..العملية ستستغرق وقتا أطول، ومع ذلك لا مفر منها".

وقال مبعوث الكرملين إن العديد من الدول مستعدة لدعم عودة سوريا إلى طبيعتها، مشيرًا إلى أنه يجب الوضع في الاعتبار السوريين أنفسهم الذين يعيشون في الخارج في دول عديدة.

هذا المحتوى من

ألكسندر لافرينتييف كرملين سوريا إعمار سوريا

الخبر التالى:

هآرتس: مواقع إسرائيلية تنشر عبارة "القدس عاصمة فلسطين" بعد اختراقها
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان