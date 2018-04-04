مبعوث للكرملين: لا مفر من إعادة إعمار سوريا بعد الحرب

موسكو - أ ش أ

قال ألكسندر لافرينتييف مبعوث الرئيس الروسي لسوريا، اليوم الأربعاء، إن عملية إعادة إعمار سوريا بعد الحرب"لا مفر منها وستستمر حتى مع نقص التمويل".

ونسبت وكالة أنباء "تاس" الروسية -في نشرتها باللغة الانجليزية- إلى لافرينتييف قوله "هناك أموال لإعادة إعمار سوريا..العملية ستستغرق وقتا أطول، ومع ذلك لا مفر منها".

وقال مبعوث الكرملين إن العديد من الدول مستعدة لدعم عودة سوريا إلى طبيعتها، مشيرًا إلى أنه يجب الوضع في الاعتبار السوريين أنفسهم الذين يعيشون في الخارج في دول عديدة.