مطار في اليمن يعلق جميع رحلاته الجوية جراء إضراب عمالي

صنعاء - (د ب أ):

علق مطار سيئون الدولي بمحافظة حضرموت، شرقي اليمن، اليوم الإربعاء، جميع الرحلات الجوية من وإلى المطار.

وقال مصدر مسؤول في المطار طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن مطار سيئون علق رحلاته الجوية بشكل كامل جراء إضراب نفذته نقابة العمال في المطار، على خلفية مطالب حقوقية.

وأشار المصدر إلى أن اضراب العمال بدأ اليوم، وهو ما أدى إلى تعليق رحلتين جويتين كانا من المقرر إقلاعهما من سيئون إلى القاهرة والأخرى إلى جزيرة سقطرى.

وأوضح المصدر أن استمرار الإضراب سيؤدي إلى تعليق مزيد من الرحلات الجوية، "الأمر الذي سيفاقم الوضع الإنساني للمسافرين".

وكانت نقالة عمال مطار سيئون قد أعلنت الأحد الماضي بدء إضراب جزئي، مهددة بالتصعيد ما لم تستجب الهيئة العامة للطيران لمطالبها، "فيما يخص صرف وتحسين مستحقات العمال المادية".

ويوم أمس الثلاثاء، وجه حسن فرج الكثيري، مدير مطار سيئون، في خطاب له، اعتذارا لشركات الطيران التي تستخدم المطار بعدم قدرة المطار على استقبال الرحلات ابتداء من اليوم الأربعاء حتى إشعار آخر.

وذكر الخطاب أن النقابة العمالية بمطار سيئون رفضت التراجع عن قرارها بالإضراب الكلي، إلى حين تحقيق مطالب العمال.

ويعد مطار سيئون قبلة المسافرين من وإلى اليمن إلى جانب مطار عدن الدولي، بعد فرض حصار شامل على مطار صنعاء الدولي.

وفرضت قوات التحالف العربي، بقيادة السعودية حظراً شاملاً على الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء الدولي ، وهو أكبر مطار في اليمن، منذ اغسطس 2016، في حين سمحت فقط باستثناء الرحلات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية.