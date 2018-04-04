انطلاق الاجتماع التشاوري الثلاثي حول سد النهضة

القاهرة- مصراوي:

بدأ اليوم، الأربعاء، في العاصمة السودانية الخرطوم، اجتماع تشاوري ثُلاثي على مستوى الخبراء بين مصر والسودان وإثيوبيا، لبحث ملف سد النهضة.

وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية (إينا) أن الاجتماع سيُعقد غدًا الخميس على مستوى وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث.

ويأتي هذا الأجتماع بناء على توصيات قادة الدول الثلاثة خلال اجتماع عُقِد على هامش القمة الأفريقية، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، يناير الماضي.

وتأجلت تلك الجولة التفاوضية، جراء وقوع احتجاجات بسبب الأوضاع السياسية في أديس أبابا قبل شهر ونصف.

ووافق مجلس النواب الإثيوبي، خلال جلسة عقدها الاثنين، على تعيين رئيس الوزراء الجديد أبي أحمد، خلفًا لهايلي ماريام ديسالين، الذي تقدم باستقالة في 15 فبراير الماضي من رئاسة الائتلاف الحاكم والحكومة.

وقبل يومين، حلّت الذكرى السنوية السابعة على بدء بناء سد النهضة، الذي وصفه رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد، أبي أحمد، بأنه "الموُحّد للشعوب الإثيوبية".

وتخشى مصر أن يؤدي بناء السد وما يتبعه من خطوة تخزين للمياه لتدمير مساحات من الأراضي الزراعية لديها، فضلًا عن نقص مياه الشرب. في المقابل، تقول إثيوبيا إن السد ضرورة لتطوير البلاد، وتؤكد أن له منافع لجميع الدول بما فيها دولتا المصبّ، مصر والسودان.

ومن المُرجّح انتهاء عمليات البناء نهاية العام الجاري، في الوقت الذي تتوقّع فيه الأمم المتحدة أن تختبر مصر نقصًا في حصتها من مياه النيل، بنسبة 25 بالمائة، بسبب السد عام 2025.