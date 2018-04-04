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البحرية الأمريكية ترجح وفاة أربعة من جنودها جراء سقوط مروحيتهم

10:58 ص الأربعاء 04 أبريل 2018
البحرية الأمريكية ترجح وفاة أربعة من جنودها جراء سقوط مروحيتهم

أمريكا - (د ب أ):

سقطت طائرة عمودية تابعة لسلاح البحرية الأمريكي جنوب ولاية كاليفورنيا أثناء طلعة تدريبية مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

ورجحت البحرية الأمريكية في مدينة ميرامار شمال مدينة سان دييجو وفاة الجنود الأربعة الذين كانوا على متن الطائرة.

ولم يعرف سبب الحادث بعد.

وقالت البحرية إن الطائرة الهليكوبتر التي سقطت من طراز سيكورسكي CH-53E سوبر ستاليون.

البحرية الأمريكية سقوط مروحية ولاية كاليفورنيا

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