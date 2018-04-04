الشرطة العراقية تعلن مقتل "والي داعش" في الرمادي

بغداد - (أ ش أ):

أعلنت الشرطة العراقية مقتل عدد من مسلحي تنظيم "داعش" بينهم والي التنظيم في صحراء الثرثار شمالي الرمادي عمر صفوك بعد اشتباكات مع وحدة خاصة تابعة لشرطة الأنبار.

وأوضحت الشرطة العراقية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم الأربعاء - أن المجموعة المسلحة كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية، لافتًا إلى أن قوة من شرطة الأنبار نفذت عملية أمنية استباقية في صحراء الثرثار شمالي الرمادي تمكنت خلالها من قتل عدد من عناصر تنظيم "داعش"، بينهم والي مناطق شمال الرمادي المدعو عمر صفوك.

واعتبر قائد شرطة الأنبار اللواء هادي رزيح أن "العملية واحدة من العمليات المستمرة في ملاحقة بقايا عناصر داعش الذين لاذ المئات منهم إلى صحراء الأنبار، بعد هزيمة التنظيم بشكل كامل في مدن المحافظة".​